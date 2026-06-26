Командир «Бур» раскрыл Поддубному тактику боев за Красный Лиман

Российские штурмовые подразделения методично продвигаются в Красном Лимане, выбивая противника с укрепленных позиций с помощью выверенной тактики. Особенностями боевой работы в городских условиях с военным корреспондентом Евгением Поддубным поделился командир штурмового отряда 25-й общевойсковой армии с позывным «Бур».
Как рассказал офицер группировки войск «Запад», продвижение в городе идет от здания к зданию, а успех штурмовых действий напрямую зависит от тесного взаимодействия пехоты с артиллерией и операторами беспилотников.
Штурм объектов проходит по четкой схеме: сначала артиллерия подавляет точки сопротивления, затем операторы БПЛА точечно отрабатывают территорию сбросами, и только после этого в бой вступают штурмовые группы. Такая тактика сводит риск для бойцов к минимуму. Благодаря этому подразделения уже ликвидировали сеть опорных пунктов противника и вывели из строя несколько центров управления его дронами.
«Бур» рассказал и о работе российских систем радиоэлектронной борьбы в связке с нашими FPV-дронами против БПЛА ВСУ. Тактика взаимодействия позволяет эффективно сбивать как тяжелые гексакоптеры, так и легкие разведчики, «ослепляя» противника и делая продвижение наших групп намного безопаснее.
Евгений Поддубный отмечает, что только за минувшую неделю в Красном Лимане подразделения 67-й дивизии овладели 50 опорными пунктами и зачистили от противника 327 зданий. Потери украинских формирований составили более 220 человек личного состава.