Российская авиация нанесла мощный удар по объекту инфраструктуры в Донецкой Народной Республике, где располагался пункт временной дислокации подразделений 81-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ. Видео боевой работы опубликовал военный корреспондент Александр Коц.
Налету подверглась территория Славянской ТЭС в районе Николаевки. Украинское командование часто использует подобные промышленные объекты для размещения личного состава, рассчитывая, что мощные бетонные перекрытия и подвалы обеспечат надежную защиту от авиаударов.
«Славянская ТЭС — место знаковое. Промышленная коробка, бетон, перекрытия, подвалы. Любимый формат ВСУ: спрятаться в большом сером корпусе и считать, что бетон спасет. Не спасает», — отметил военкор.
По объекту были применены три авиационные бомбы ФАБ-1500 с модулями УМПК, а эффективность поражения зафиксировали в режиме реального времени средства объективного контроля.
Александр Коц подчеркнул, что под удар попала 81-я отдельная аэромобильная бригада, которую украинское командование систематически перебрасывает на самые критические участки фронта, включая Краматорск, Соледар и Часов Яр, используя ее как «элитное» резервное соединение.