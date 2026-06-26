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ВКС России нанесли удар по месту дислокации «элитной» бригады ВСУ. Видео

Под удар российских ВКС попал пункт временной дислокации 81-й бригады ВСУ на Славянской ТЭС. Военкор Александр Коц отметил, что украинское командование часто прячет личный состав в промышленных корпусах, но бетон не спасает от ФАБ-1500. Это соединение считалось элитным резервом на ключевых участках фронта.

Авторы и эксперты
Василий Лейко
Автор Новости Mail

Российская авиация нанесла мощный удар по объекту инфраструктуры в Донецкой Народной Республике, где располагался пункт временной дислокации подразделений 81-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ. Видео боевой работы опубликовал военный корреспондент Александр Коц.

Налету подверглась территория Славянской ТЭС в районе Николаевки. Украинское командование часто использует подобные промышленные объекты для размещения личного состава, рассчитывая, что мощные бетонные перекрытия и подвалы обеспечат надежную защиту от авиаударов.

«Славянская ТЭС — место знаковое. Промышленная коробка, бетон, перекрытия, подвалы. Любимый формат ВСУ: спрятаться в большом сером корпусе и считать, что бетон спасет. Не спасает», — отметил военкор.

По объекту были применены три авиационные бомбы ФАБ-1500 с модулями УМПК, а эффективность поражения зафиксировали в режиме реального времени средства объективного контроля.

Александр Коц подчеркнул, что под удар попала 81-я отдельная аэромобильная бригада, которую украинское командование систематически перебрасывает на самые критические участки фронта, включая Краматорск, Соледар и Часов Яр, используя ее как «элитное» резервное соединение.