ВКС России нанесли удар по месту дислокации «элитной» бригады ВСУ. Видео

Под удар российских ВКС попал пункт временной дислокации 81-й бригады ВСУ на Славянской ТЭС. Военкор Александр Коц отметил, что украинское командование часто прячет личный состав в промышленных корпусах, но бетон не спасает от ФАБ-1500. Это соединение считалось элитным резервом на ключевых участках фронта.