Украинские людоловы добрались до аграриев: мобилизация снова привела к митингу

Отметим, что это не единичный случай жесткого подхода военкомов на западе Незалежной. Ранее в Черновицкой области произошла похожая история с участием правоохранителей и призывной комиссии. Там инцидент закончился плачевно для одного из мужчин: он получил тяжелую травму, и у него диагностировали перелом шейки бедра. В итоге врачи оформили пострадавшему группу инвалидности.