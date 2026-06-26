Борт с возвращенными из украинского плена бойцами РФ сел в Подмосковье

Параллельно с этим велась работа и на дипломатическом уровне. Российский уполномоченный по правам человека Яна Лантратова передала украинской стороне актуальные списки военнослужащих РФ, которые находились в плену. В ответ ее коллега с украинской стороны Дмитрий Лубинец предоставил перечни украинских боевиков, содержащихся в российском плену.