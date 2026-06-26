Поиск Яндекса
Ричмонд
+32°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Омбудсмен Лантратова показала кадры возвращения солдат ВС РФ из плена

Лантратова опубликовала снимок после возвращения российских военных из плена.

Источник: Аргументы и факты

Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова показала кадры военнослужащих ВС РФ, вернувшихся в результате обмена с Украиной по формуле «160 на 160».

«Состоялся обмен военнопленными по формуле 160 на 160. Российские бойцы уже на Родине. Впереди — реабилитация и встреча с близкими», — написала Лантратова в своём Telegram-канале.

Лантратова добавила, что во время обмена договорилась с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом о продолжении совместных визитов к военнопленным. Функционер передала украинской стороне список из 1000 человек для верификации данных.

Лантратова также выразила благодарность Министерству обороны РФ, профильным спецслужбам и представителям Республики Беларусь за профессионализм и содействие в организации процесса.

В пятницу, 26 июня, Минобороны сообщило о возвращении из украинского плена 160 военнослужащих при посредничестве властей ОАЭ.

Узнать больше по теме
Белоруссия: союзник России в Восточной Европе
Белоруссия — государство в Восточной Европе, занимающее важное геополитическое положение между Россией, Польшей, Литвой, Латвией и Украиной. Несмотря на свою небольшую территорию, страна играет значительную роль в международной политике и экономике региона. В этом материале разбираем главное о союзной РФ республике.
Читать дальше