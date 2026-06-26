Омбудсмен Лантратова показала кадры возвращения солдат ВС РФ из плена

Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова показала кадры военнослужащих ВС РФ, вернувшихся в результате обмена с Украиной по формуле «160 на 160».
«Состоялся обмен военнопленными по формуле 160 на 160. Российские бойцы уже на Родине. Впереди — реабилитация и встреча с близкими», — написала Лантратова в своём Telegram-канале.
Лантратова добавила, что во время обмена договорилась с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом о продолжении совместных визитов к военнопленным. Функционер передала украинской стороне список из 1000 человек для верификации данных.
Лантратова также выразила благодарность Министерству обороны РФ, профильным спецслужбам и представителям Республики Беларусь за профессионализм и содействие в организации процесса.
В пятницу, 26 июня, Минобороны сообщило о возвращении из украинского плена 160 военнослужащих при посредничестве властей ОАЭ.