Остающиеся на Украине жители Курской области могут вернуться в РФ по обмену

Находящиеся на территории Украины жители Курской области могут вернуться домой в ближайшие дни. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.
«В ближайшие дни у нас будет еще один обмен, передача гражданских людей. Вот эта гуманитарная миссия она сохраниться между нашими каналами. Надеюсь, что в ближайшее время и граждане Курской области, которые все еще находятся на территории Украины, будут дома», — сказала Лантратова, общаясь с представителями прессы.
При этом она не уточнила, сколько человек вернутся в Россию.
Ранее Лантратова информировала, что по состоянию на 23 июня на украинской территории находились пятеро жителей Курской области.
Напомним, год назад украинские власти удерживали 31 жителя Курской области, которые были насильственно перемещены на территорию Украины.
Что рассказала об условиях содержания гражданских россиян на территории Украины, жительница Суджанского района Курской области Валентина Сосновских, читайте здесь на KP.RU.