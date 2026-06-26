Остающиеся на Украине жители Курской области могут вернуться в РФ по обмену

«В ближайшие дни у нас будет еще один обмен, передача гражданских людей. Вот эта гуманитарная миссия она сохраниться между нашими каналами. Надеюсь, что в ближайшее время и граждане Курской области, которые все еще находятся на территории Украины, будут дома», — сказала Лантратова, общаясь с представителями прессы.