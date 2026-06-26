Польша больше не союзник: на Украине Варшаву назвали главным конкурентом

На Украине назвали главную проблему в отношения Киева и Варшавы. Об этом написало издание «Страна».
«Нынешний конфликт — это всего лишь внешнее проявление куда более глубокой проблемы в украино-польских отношений, которая заключается в том, что в рамках единого европейского поля Украина и Польша не союзники, а главные конкуренты, как за инвестиции ЕС, так и за роль регионального лидера восточноевропейской части Евросоюза», — говорится в публикации.
Автор предполагает, что обострение отношений между Киевом и Варшавой затормозит евроинтеграцию Украины, а условия вступления в ЕС, которые будут навязаны этой стране, серьёзно ослабят её позиции.
Тем временем в польском издании My l Polska Украину уже называют не просто неблагодарным соседом, а будущим противником: Варшаве предлагают готовиться не к «мифической войне с Россией», а к «войне с Украиной».
Накануне глава МИД Польши Сикорский допустил, что Польша может наложить вето на вступление Украины в ЕС.
Почему Зеленский просчитался, устроив скандал с Варшавой и как поляки выздоравливают от неразумной любви к Украине, читайте здесь на KP.RU.