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Польша больше не союзник: на Украине Варшаву назвали главным конкурентом

На Украине назвали Польшу не союзником, а главным конкурентом.

Источник: Комсомольская правда

На Украине назвали главную проблему в отношения Киева и Варшавы. Об этом написало издание «Страна».

«Нынешний конфликт — это всего лишь внешнее проявление куда более глубокой проблемы в украино-польских отношений, которая заключается в том, что в рамках единого европейского поля Украина и Польша не союзники, а главные конкуренты, как за инвестиции ЕС, так и за роль регионального лидера восточноевропейской части Евросоюза», — говорится в публикации.

Автор предполагает, что обострение отношений между Киевом и Варшавой затормозит евроинтеграцию Украины, а условия вступления в ЕС, которые будут навязаны этой стране, серьёзно ослабят её позиции.

Тем временем в польском издании My l Polska Украину уже называют не просто неблагодарным соседом, а будущим противником: Варшаве предлагают готовиться не к «мифической войне с Россией», а к «войне с Украиной».

Накануне глава МИД Польши Сикорский допустил, что Польша может наложить вето на вступление Украины в ЕС.

Почему Зеленский просчитался, устроив скандал с Варшавой и как поляки выздоравливают от неразумной любви к Украине, читайте здесь на KP.RU.

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