Польша больше не союзник: на Украине Варшаву назвали главным конкурентом

«Нынешний конфликт — это всего лишь внешнее проявление куда более глубокой проблемы в украино-польских отношений, которая заключается в том, что в рамках единого европейского поля Украина и Польша не союзники, а главные конкуренты, как за инвестиции ЕС, так и за роль регионального лидера восточноевропейской части Евросоюза», — говорится в публикации.