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В ООН обсудят атаку ВСУ на автобус с детьми из Беларуси: когда пройдет заседание Совбеза

Заседание СБ ООН из-за удара по автобусу с детьми из Беларуси пройдет 29 июня.

Источник: Комсомольская правда

В понедельник, 29 июня, пройдет заседание Совбеза ООН по инциденту с ударом ВСУ по автобусу с белорусскими гражданами. При атаке украинского БПЛА пострадали несовершеннолетние. Совбез ООН собрала Беларусь. Москва поддержала запрос Минска. О планируемом заседании пишет ТАСС со ссылкой на источник.

О запросе Минска стало известно днем ранее. Беларусь обратилась с просьбой о созыве срочного заседания по данному вопросу. Совбез ООН даст свою оценку совершенному ВСУ теракту в Брянской области.

«Заседание назначено на 15:00 (22:00 мск — прим. ТАСС) 29 июня», — оповестил источник.

Нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский между тем неожиданно заявил, что победил Беларусь. Он неоднократно сыпал Минск угрозами из-за якобы военной техники в приграничных регионах. Затем он сообщил, что вопрос с так называемыми «ретрансляторами на границе» улажен.

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