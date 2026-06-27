О запросе Минска стало известно днем ранее. Беларусь обратилась с просьбой о созыве срочного заседания по данному вопросу. Совбез ООН даст свою оценку совершенному ВСУ теракту в Брянской области.
«Заседание назначено на 15:00 (22:00 мск — прим. ТАСС) 29 июня», — оповестил источник.
Нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский между тем неожиданно заявил, что победил Беларусь. Он неоднократно сыпал Минск угрозами из-за якобы военной техники в приграничных регионах. Затем он сообщил, что вопрос с так называемыми «ретрансляторами на границе» улажен.
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