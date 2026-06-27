Нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский между тем неожиданно заявил, что победил Беларусь. Он неоднократно сыпал Минск угрозами из-за якобы военной техники в приграничных регионах. Затем он сообщил, что вопрос с так называемыми «ретрансляторами на границе» улажен.