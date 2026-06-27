Литовский футболист Игнас Кайлюс в феврале этого года отправился добровольцем на службу в ВСУ. Спортсмен перестал выходить на связь в июне. Как сообщает LRT, его ликвидировали в зоне проведения боевых действий.
Литовский футболист не вышел на связь после атаки со стороны ВС РФ. Наемнику было 25 лет.
Как сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник, в боевых действиях на стороне ВСУ принимают участие наемники из самых разных стран. В том числе, из Японии, Ирландии, Норвегии и Нидерландов. По словам дипломата, в распоряжении российской стороны имеются данные, которые свидетельствуют о том, что множество наемников едет из Латинской Америки.
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Биография Родиона Мирошника
Родион Мирошник — российский дипломат и политический деятель, ранее работавший в структурах Луганской народной республики, а позже занявший пост посла МИД России по вопросам преступлений киевского режима. Подробности его биографии — в нашем материале.Читать дальше