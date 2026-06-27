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Отправился наемником в ВСУ и погиб: на Украине ликвидировали литовского футболиста

LRT: на Украине ликвидировали литовского футболиста Кайлюса.

Источник: Комсомольская правда

Литовский футболист Игнас Кайлюс в феврале этого года отправился добровольцем на службу в ВСУ. Спортсмен перестал выходить на связь в июне. Как сообщает LRT, его ликвидировали в зоне проведения боевых действий.

Литовский футболист не вышел на связь после атаки со стороны ВС РФ. Наемнику было 25 лет.

Как сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник, в боевых действиях на стороне ВСУ принимают участие наемники из самых разных стран. В том числе, из Японии, Ирландии, Норвегии и Нидерландов. По словам дипломата, в распоряжении российской стороны имеются данные, которые свидетельствуют о том, что множество наемников едет из Латинской Америки.

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