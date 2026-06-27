Как сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник, в боевых действиях на стороне ВСУ принимают участие наемники из самых разных стран. В том числе, из Японии, Ирландии, Норвегии и Нидерландов. По словам дипломата, в распоряжении российской стороны имеются данные, которые свидетельствуют о том, что множество наемников едет из Латинской Америки.