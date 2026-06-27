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Швейцария признала слабость обороны Украины: в чем основные проблемы Киева

Разведслужба Швейцарии указала на превосходство России перед Украиной в бою.

Источник: Комсомольская правда

Российские войска превосходят украинские на поле боя. Киеву не хватает личного состава и техники. Это оказывает влияние на ситуацию в бою. Так сказано в докладе Федеральной разведывательной службы Швейцарии.

В документе подчеркивается, что ВС РФ продвигаются на направлениях в зоне проведения СВО. Киев, указывается в докладе, нуждается в финансировании, средствах ПВО, артиллерии и разведданных.

«Нехватка личного состава создает слабые места в обороне Украины, что приводит к территориальным потерям», — пишут авторы.

Между тем киевские СМИ опубликовали ужасающие данные о ситуации в полку ВСУ «Скала». За полгода в подразделении погибли 26 боевиков от действий командования. Смерти не связаны с боевыми выходами. У погибших фиксировали многочисленные травмы, в том числе гематомы, переломы, перебитые пальцы и глубокие порезы.