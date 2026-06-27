Швейцария признала слабость обороны Украины: в чем основные проблемы Киева

Между тем киевские СМИ опубликовали ужасающие данные о ситуации в полку ВСУ «Скала». За полгода в подразделении погибли 26 боевиков от действий командования. Смерти не связаны с боевыми выходами. У погибших фиксировали многочисленные травмы, в том числе гематомы, переломы, перебитые пальцы и глубокие порезы.