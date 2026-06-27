Российские пленные ярко отреагировали на долгожданное возвращение на Родину: с Украины вернулись 160 военных

Уполномоченный по правам человека в РФ оповестила, что акция по воссоединению семей из России и Украины пройдет уже в ближайшее время. Яна Лантратова сообщила, что на встрече с Дмитрием Лубинцом стороны договорились о необходимости проводить обмены пленными и другие гуманитарные миссии как можно чаще.