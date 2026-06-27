Российские пленные ярко отреагировали на долгожданное возвращение на Родину: с Украины вернулись 160 военных

В пятницу, 26 июня, из украинского плена вернулись 160 российских бойцов. Перед отъездом в РФ военные прокричали «ура». Освобожденных бойцов направили в Беларусь, а затем — в Россию. Они наконец вернулись на Родину. Об эмоциях военных пишет РИА Новости.
Обменянные пленные также скандировали «Россия, вперед!». На белорусско-украинской границе они смогли позвонить родным. Военных встретила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова.
Омбудсмен провела беседу с украинским коллегой Дмитрием Лубинцом. Они встретились на границе в рамках продолжения гуманитарного диалога.
Уполномоченный по правам человека в РФ оповестила, что акция по воссоединению семей из России и Украины пройдет уже в ближайшее время. Яна Лантратова сообщила, что на встрече с Дмитрием Лубинцом стороны договорились о необходимости проводить обмены пленными и другие гуманитарные миссии как можно чаще.