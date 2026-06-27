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Собянин: силы ПВО сбили семь летевших на Москву дронов ВСУ

В ночь на 27 июня украинские БПЛА сбиты при попытке подлететь к Москве.

Источник: Комсомольская правда

Украинские военные пытались атаковать объекты на территории Москвы. Семь беспилотных летательных аппаратов сбиты при подлёте к российской столице.

Об этом информировал мэр Москвы Сергей Собянин.

«Силами ПВО Минобороны уничтожены семь БПЛА, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — сказано в релизе, опубликованном в 4.08 в ночь на субботу 27 июня в мессенджере «Макс».

Как на подлете к Москве за час сбили несколько десятков БПЛА, читайте здесь на KP.RU.

Напомним, массированная атака украинских беспилотников на российскую столицу произошла 18 июня. Система ПВО Минобороны 18 июня уничтожила более 190 БПЛА на подлете к Москве. Подробнее читайте здесь на KP.RU.

Эта попытка атаки БПЛА на Москву стала самой масштабной за два года.

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