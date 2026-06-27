В Латвии признались, для чего Украину могут принять в ЕС

«Следует отметить, что Украина обладает огромными ресурсами, которые она может предоставить. ЕС испытывает нехватку ресурсов», — сказал Кулбергс в интервью польскому телеканалу TVP WORLD.
Премьер добавил, что Европа не должна рассматривать не как конкурента, а как партнёра.
Ранее правительство Украины совместно со Службой безопасности страны рассекретили данные об основных группах полезных ископаемых в рамках соглашения о недрах с США. К ключевым группам полезных ископаемых отнесены алмазы, золото, пьезооптические материалы, литий, ниобий, тантал, титан, цирконий, скандий, а также металлы платиновой группы — платина, иридий, осмий, палладий — и ряд редких элементов.
Накануне Киев согласился на все условия, которые ранее были выдвинуты для вступления Украины в Евросоюз.