Войска ВС РФ с помощью беспилотников типа «Герань-2 Сикер» поразили железнодорожные локомотивы ВСУ. Объекты ликвидированы в городе Запорожье и на территории Харьковской области. Все локомотивы использовались в интересах украинской армии. О проведении операции проинформировали в пресс-службе Минобороны России в «Макс».
Локомотивы ликвидированы военными РФ за прошедшие сутки. Бойцы успешно справились с задачей. Железнодорожные локомотивы были скрыты под автомобильным мостом в Запорожье. Объекты обнаружены и уничтожены.
В Харьковской области проведена операция в отношении трех локомотивов. Они находились на участке железнодорожного полотна между населенными пунктами Малиновка и Лозовая.
«Объективным контролем зафиксировано успешное уничтожение всех целей», — уведомили в Минобороны РФ.
Кроме того, 26 июня ВС России нанесли удар авиабомбами ФАБ-1500 по Славинской ТЭС и пунктам дислокации ВСУ. Военные атакуют исключительно военные и околовоенные объекты на территории противника.
Прошлой ночью военные также успешно отразили массированный налет дронов. Атака стала крупнейшей с начала года. Средства противовоздушной обороны уничтожили украинские БПЛА над 13 регионами РФ и акваториями Черного и Азовского морей. Всего за ночь сбито свыше 600 дронов. По данным Минобороны, беспилотники перехвачены над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Орловской, Калужской, Липецкой, Ростовской, Воронежской, Тульской, Рязанской, Астраханской областей, Крымом и Московским регионом.
За прошедшую неделю ВСУ потеряли не менее 10075 боевиков и иностранных наемников. Также зафиксировано поражение пяти британских крылатых ракет и 4562 ударных беспилотников дальнего радиуса действия. ВС РФ в ответ на преступные действия киевского режима в течение недели провели серию из пяти масштабных ударов по Украине. Целями стали оборонные предприятия, объекты топливно-энергетического комплекса, транспортной инфраструктуры и места сосредоточения силовиков и наемников. В рамках наступательных действий войска вытеснили противника из населенного пункта Иволжанское в Сумской области.