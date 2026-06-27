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ВС России уничтожили два пункта управления БПЛА ВСУ под Константиновкой

Бойцы «Юга» уничтожили два пункта управления БПЛА ВСУ под Константиновкой.

Источник: © РИА Новости

ДОНЕЦК, 27 июн — РИА Новости. Операторы беспилотных систем 6-й мотострелковой дивизии «Южной» группировки войск уничтожили два пункта управления беспилотниками ВСУ на константиновском направлении, сообщили РИА Новости в Минобороны России.

По данным ведомства, первый пункт управления БПЛА был обнаружен в ходе воздушной разведки.

«Координаты цели были переданы операторам FPV-дронов, которые несколькими точными попаданиями уничтожили цель противника», — говорится в сообщении.

Кроме того, в течение суток разведчики выявили еще один пункт управления БПЛА, оборудованный в гаражном помещении частного дома.

«Финальным ударом послужило попадание из БпЛА “Молния 2”. ПУ БпЛА был полностью уничтожен», — добавил в Минобороны России.

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