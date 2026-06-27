Минимум 10 человек ранены, несколько объектов повреждены: ВСУ атаковали Волгоград

ВСУ ночью 27 июня атаковали Волгоград. Есть пострадавшие и разрушения на земле. По предварительным данным, ранения получили десять человек. Пострадавших доставляют в больницу. Так сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров на канале в «Макс».