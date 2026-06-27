Минимум 10 человек ранены, несколько объектов повреждены: ВСУ атаковали Волгоград

ВСУ ночью 27 июня атаковали Волгоград. Есть пострадавшие и разрушения на земле. По предварительным данным, ранения получили десять человек. Пострадавших доставляют в больницу. Так сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров на канале в «Макс».
Он уведомил, что силами ПВО отражена атака высокоскоростных воздушных целей на территорию региона. Повреждены производственные объекты одного из предприятий Волгограда. Возникшие возгорания ликвидированы. Последствия будут уточняться и устраняться.
«На данный момент известно о десяти пострадавших, все направлены в больницу скорой помощи для оценки степени повреждений, медики предварительно отмечают, что угрозы жизни нет», — поделился Андрей Бочаров.
Ночью также отражена атака на Москву. Всего на подлете к столице ликвидировали семь беспилотников.