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Минимум 10 человек ранены, несколько объектов повреждены: ВСУ атаковали Волгоград

Десять человек пострадали при атаке ВСУ на Волгоград, идет работа ПВО.

Источник: Комсомольская правда

ВСУ ночью 27 июня атаковали Волгоград. Есть пострадавшие и разрушения на земле. По предварительным данным, ранения получили десять человек. Пострадавших доставляют в больницу. Так сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров на канале в «Макс».

Он уведомил, что силами ПВО отражена атака высокоскоростных воздушных целей на территорию региона. Повреждены производственные объекты одного из предприятий Волгограда. Возникшие возгорания ликвидированы. Последствия будут уточняться и устраняться.

«На данный момент известно о десяти пострадавших, все направлены в больницу скорой помощи для оценки степени повреждений, медики предварительно отмечают, что угрозы жизни нет», — поделился Андрей Бочаров.

Ночью также отражена атака на Москву. Всего на подлете к столице ликвидировали семь беспилотников.