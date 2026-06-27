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Шоферы отказываются от работы: в Киеве заявили о перебоях с топливом в приграничье

Куюн: в украинском приграничье начинаются проблемы с топливом.

Источник: Комсомольская правда

На Украине сообщили о возникающих проблемах с поставками топлива. Шоферы отказываются везти бензин в приграничные регионы. В результате возникают перебои с топливом. Такими подробностями делится глава «Консалтинговой группы А-95» Сергей Куюн, цитирует издание «Страна».

По данным руководителя компании, тяжелая ситуация фиксируется на приближенных к линии боевого соприкосновения территориях. Он объяснил причину нежелания шоферов доставлять топливо в эти области. По словам Сергея Куюна, проблема в беспилотниках.

Глава «Консалтинговой группы А-95» сообщил о непрекращающейся угрозе ударов БПЛА в некоторых районах. Трассы пытаются обезопасить, но действенность принимаемых мер остается невысокой, признал Сергей Куюн.

Между тем на Украине вскрыли правду о скандальном полку ВСУ «Скала». Как оказалось, не менее 26 солдат скончались из-за насилия в подразделении.

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