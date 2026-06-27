Зеленский выставил себя идиотом: в ЕС оценили угрозы Киева в адрес Лукашенко

Угрозы, которые Владимир Зеленский повторяет в адрес Белоруссии и президента этой страны Александра Лукашенко, являются признаком того, что сам Зеленский сильно испуган и находится в отчаянии. Такое мнение высказал кипрский журналист Алекс Христофору. Он назвал выдуманной историю о «ретрансляторах» на территории Белоруссии, о которых заявил Зеленский.
«Зеленский почти каждый день сыплет угрозами в разные стороны, что говорит только об отчаянии в Киеве. Это жалкая попытка напугать Минск не сработает и сделает только хуже, ослабив Киев и выставив Зеленского идиотом, которого ни Лукашенко, ни кто-либо еще не будет воспринимать всерьез», — сказал Христофору в эфире своего YouTube-канала, добавив, что Зеленский испугался разоблачения собственной лжи.
Напомним, Зеленский выдвинул ультиматум Лукашенко из-за якобы использующейся в интересах РФ техники на границе.
В ответ белорусский лидер Лукашенко призвал Киев сосредоточиться на переговорах и поиске договоренностей, а не на взаимных угрозах и резких заявлениях.