Беспилотный летательный аппарат «Герань-2 Сикер» нанес удар по объекту энергетической инфраструктуры в городе Конотоп Сумской области. Об этом в субботу, 27 июня, сообщило Министерство обороны РФ.
Как уточнили в военном ведомстве, целью стала подстанция напряжением 330 кВ. В результате удара без электроснабжения остались несколько промышленных объектов и предприятий, которые работали в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ).
«В результате удара по подстанции 330 кВ в населенном пункте Конотоп Сумской области был обесточен ряд промышленных объектов и предприятий, работавших в интересах вооруженных формирований Украины», — заявили в министерстве, опубликовав кадры объективного контроля.
Напомним, на этой неделе беспилотник «Герань» атаковал газораспределительную подстанцию в Запорожской области у Люцерны, обслуживающую украинские войска.