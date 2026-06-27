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Минобороны РФ: БПЛА «Герань-2 Сикер» ударила по энергообъекту ВСУ в Конотопе

БПЛА «Герань-2 Сикер» атаковала подстанцию напряжением 330 кВ.

Источник: Комсомольская правда

Беспилотный летательный аппарат «Герань-2 Сикер» нанес удар по объекту энергетической инфраструктуры в городе Конотоп Сумской области. Об этом в субботу, 27 июня, сообщило Министерство обороны РФ.

Как уточнили в военном ведомстве, целью стала подстанция напряжением 330 кВ. В результате удара без электроснабжения остались несколько промышленных объектов и предприятий, которые работали в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«В результате удара по подстанции 330 кВ в населенном пункте Конотоп Сумской области был обесточен ряд промышленных объектов и предприятий, работавших в интересах вооруженных формирований Украины», — заявили в министерстве, опубликовав кадры объективного контроля.

Напомним, на этой неделе беспилотник «Герань» атаковал газораспределительную подстанцию в Запорожской области у Люцерны, обслуживающую украинские войска.

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