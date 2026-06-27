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Расчеты FPV-дронов уничтожили более 20 станций связи и терминалов Starlink

Дроноводы ВС России атаковали станции связи и терминалы Starlink на харьковском направлении.

Источник: Комсомольская правда

Расчеты FPV-дронов 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Север» за прошедшую неделю уничтожили более 20 антенн, станций связи и терминалов Starlink Вооруженных сил Украины (ВСУ) на харьковском направлении. Об этом сообщил командир взвода с позывным Лютый, передает РИА Новости.

Командир уточнил, что при обнаружении подобных объектов военные проводят доразведку, после чего наносят комплексные удары. Целями беспилотников становятся не только сами средства связи, но и обеспечивающие их питание генераторы, а также личный состав профильных подразделений противника.

Успеху операций способствует слаженная работа расчетов разведывательных и ударных БПЛА. Благодаря непрерывному контролю за передвижениями украинских сил российским военным удается оперативно выявлять и поражать даже тщательно замаскированные узлы связи.

Накануне Минобороны РФ сообщило, что БПЛА «Герань-2 Сикер» атаковал подстанцию 330 кВ в Конотопе Сумской области. Это привело к отключению электроснабжения нескольких промышленных объектов, работающих на ВСУ.

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