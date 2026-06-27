В составе Вооруженных сил Украины (ВСУ) служат наемницы из Польши. Об этом рассказал ветеран специальной военной операции Айархан Суздалов.
По его словам, иностранные гражданки задействованы в рядах украинской армии в качестве операторов беспилотных летательных аппаратов. Факт присутствия наемницы из Польши подтвердился в ходе выполнения боевых задач, когда российским военнослужащим удалось перехватить переговоры противника по радиосвязи.
«Один раз удалось перехватить вражеский обмен информацией. Против нас были граждане Польши, которые занимались БПЛА. Среди них было очень много голосов женского пола», — рассказал Суздалов в беседе с РИА Новости.
Как отметил ветеран СВО, появление женщин в радиоэфире стало неожиданностью для бойцов. «Вообще даже представлений не было, что у нас противник будет женского пола», — заявил ветеран.
Ранее Military Watch Magazine сообщил, что польские наемники все активнее участвуют в штурмовых подразделениях ВСУ.