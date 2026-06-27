Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Системы ПВО за ночь уничтожили 175 дронов ВСУ над регионами РФ и Черным морем

Средства ПВО уничтожили украинские БПЛА самолетного типа.

Источник: Комсомольская правда

Средства противовоздушной обороны (ПВО) России в ночь на субботу, 27 июня, перехватили и уничтожили 175 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над российскими регионами и акваторией Черного моря. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

По данным российского военного ведомства, атака продолжалась с 20:00 мск 26 июня до 08:00 мск 27 июня. Беспилотники были уничтожены над территориями Курской, Орловской, Ростовской, Белгородской, Брянской, Калужской, Смоленской и Тульской областей, а также над Московским регионом, Республикой Крым, Краснодарским краем и над акваторией Черного моря.

Напомним, днем ранее, 26 июня, средства ПВО всего лишь за пять часов сбили 61 украинский беспилотник. Дроны были уничтожены в период с 09:00 до 14:00 по мск дежурными средствами противовоздушной обороны.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше