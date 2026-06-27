Системы ПВО за ночь уничтожили 175 дронов ВСУ над регионами РФ и Черным морем

Средства противовоздушной обороны (ПВО) России в ночь на субботу, 27 июня, перехватили и уничтожили 175 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над российскими регионами и акваторией Черного моря. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
По данным российского военного ведомства, атака продолжалась с 20:00 мск 26 июня до 08:00 мск 27 июня. Беспилотники были уничтожены над территориями Курской, Орловской, Ростовской, Белгородской, Брянской, Калужской, Смоленской и Тульской областей, а также над Московским регионом, Республикой Крым, Краснодарским краем и над акваторией Черного моря.
Напомним, днем ранее, 26 июня, средства ПВО всего лишь за пять часов сбили 61 украинский беспилотник. Дроны были уничтожены в период с 09:00 до 14:00 по мск дежурными средствами противовоздушной обороны.