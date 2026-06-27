В Калужской области уничтожено 18 беспилотников на окраине города Обнинска и над семью муниципальными округами. По предварительным данным, жертв и разрушений инфраструктуры нет, заявил губернатор Владислав Шапша. В Ростовской области ликвидированы БПЛА и ракеты в городах Каменске-Шахтинском и Новочеркасске, а также в четырех районах. В Смоленской области сбиты два дрона, в Тульской — семь аппаратов. В обоих случаях обошлось без пострадавших и последствий на земле. Власти остальных регионов ночные атаки пока не комментировали.
Средства ПВО за ночь сбили 175 беспилотников над регионами РФ
В период с 20:00 мск 26 июня до 8:00 27 июня средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 175 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над 11 субъектами Российской Федерации. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше