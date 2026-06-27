Средства ПВО за ночь сбили 175 беспилотников над регионами РФ

В Калужской области уничтожено 18 беспилотников на окраине города Обнинска и над семью муниципальными округами. По предварительным данным, жертв и разрушений инфраструктуры нет, заявил губернатор Владислав Шапша. В Ростовской области ликвидированы БПЛА и ракеты в городах Каменске-Шахтинском и Новочеркасске, а также в четырех районах. В Смоленской области сбиты два дрона, в Тульской — семь аппаратов. В обоих случаях обошлось без пострадавших и последствий на земле. Власти остальных регионов ночные атаки пока не комментировали.