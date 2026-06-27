Ракетную опасность в Самарской области объявляли и отменили утром 27 июня

Утром 27 июня в Самарской области объявляли ракетную опасность. В 4:35 губернатор Вячеслав Федорищев сообщил в соцсетях о воздушной тревоге на всей территории региона. Сирены завыли по всему региону, из громкоговорителей звучало предупреждение.
Аэропорт Курумоч временно закрыли для приёма и выпуска рейсов.
Тревога длилась около полутора часов. В 6:03 губернатор объявил отбой ракетной опасности. Ограничения в аэропорту начали снимать.
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