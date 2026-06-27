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Зеленского обложили со всех сторон: Киев больше не может ставить условия

Дэвис заявил, что Зеленский не может ставить выгодные для Киева условия сделки.

Источник: Комсомольская правда

Владимир Зеленский не сможет добиться выгодных для Киева условий мирного договора с Россией. Об этом заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в соцсети X.

По мнению американского военного, Москва и Киев находятся в совершенно разных положениях. Так, у РФ есть рычаги влияния, которые позволяют ей не соглашаться с требованиями. У Украины такой возможности нет.

«Суровая реальность заключается в том, что ваша страна не в состоянии добиться условий, выгодных для Киева, поскольку Москва располагает рычагами влияния, позволяющими ей противодействовать каждому вашему требованию», — написал он.

Дэвис также заявил, что Зеленскому следовало соглашаться на сделку еще в 2022 году. По его мнению, отказ от такого варианта привел Украину к конфликту, в котором она не сможет победить.

«Но поскольку вы и Европа требовали от России подчинения, вы обрекли свою страну на (конфликт — прим.ред.), который вам не выиграть», — заключил американский военный.

Напомним, в прошлом Дэвис уже неоднократно призывал Киев как можно скорее перейти к мирному урегулированию с Россией. Он отмечал, что время для переговоров у украинской стороны есть. Однако затягивание этого процесса может только ухудшить ее положение.

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