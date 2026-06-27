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Новая атака на Крым и регионы: сбито более 170 БПЛА

СИМФЕРОПОЛЬ 27 июн — РИА Новости Крым. Средства противовоздушной обороны за прошедшую ночь сбили 175 украинских беспилотников над российскими регионами, в том числе над Крымом, а также Черным морем. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

«В течение прошедшей ночи (с 20.00 26 июня до 8.00 27 июня) дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 175 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, дроны были сбиты над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Смоленской, Тульской областями, Московским регионом, Крымом, Краснодарским краем и Черным морем.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев ранее сообщил, что в ночь на субботу военные отразили новую попытку ВСУ атаковать Севастополь, сбив два вражеских беспилотника.

Днем ранее, в пятницу, средства ПВО уничтожили 68 беспилотников ВСУ над российскими регионами в период с 14.00 до 20.00.

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