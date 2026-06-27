Новая атака на Крым и регионы: сбито более 170 БПЛА

«В течение прошедшей ночи (с 20.00 26 июня до 8.00 27 июня) дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 175 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении.
Как уточнили в ведомстве, дроны были сбиты над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Смоленской, Тульской областями, Московским регионом, Крымом, Краснодарским краем и Черным морем.
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев ранее сообщил, что в ночь на субботу военные отразили новую попытку ВСУ атаковать Севастополь, сбив два вражеских беспилотника.
Днем ранее, в пятницу, средства ПВО уничтожили 68 беспилотников ВСУ над российскими регионами в период с 14.00 до 20.00.