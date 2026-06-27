Подразделения «Востока» продвинулись в глубину обороны противника

«Подразделения группировки войск “Восток” продвинулись в глубину обороны противника… нанесли поражение живой силе и технике механизированной, трех десантно-штурмовых, двух штурмовых бригад, штурмового полка, полка беспилотных систем ВСУ и бригады морской пехоты», — говорится в сводке российского ведомства.
В Минобороны РФ уточнили, что поражение было нанесено в районах Гавриловка, Александровка, Великомихайловка Днепропетровской области, Новосолошино, Егоровка, Бабаши, Любицкое, Никольское и Лесное Запорожской области.
«Противник потерял свыше 350 военнослужащих, три боевые бронированные машины, десять автомобилей и орудие полевой артиллерии», — добавили в ведомстве.