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Подразделения «Востока» продвинулись в глубину обороны противника

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Подразделения российской группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника и нанесли поражение ВСУ в ряде населенных пунктов Днепропетровской и Запорожской областей, в результате чего украинские войска за сутки потеряли более 350 военных, сообщило Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Подразделения группировки войск “Восток” продвинулись в глубину обороны противника… нанесли поражение живой силе и технике механизированной, трех десантно-штурмовых, двух штурмовых бригад, штурмового полка, полка беспилотных систем ВСУ и бригады морской пехоты», — говорится в сводке российского ведомства.

В Минобороны РФ уточнили, что поражение было нанесено в районах Гавриловка, Александровка, Великомихайловка Днепропетровской области, Новосолошино, Егоровка, Бабаши, Любицкое, Никольское и Лесное Запорожской области.

«Противник потерял свыше 350 военнослужащих, три боевые бронированные машины, десять автомобилей и орудие полевой артиллерии», — добавили в ведомстве.