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Подразделения «Запада» заняли более выгодные рубежи в зоне СВО

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Российская группировка войск «Запад» заняла более выгодные рубежи и позиции, нанесла поражение формированиям ВСУ в Харьковской области и ДНР, противник потерял более 220 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Подразделения группировки войск “Запад” заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады, бригады охраны генерального штаба ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны», — говорится в сводке российского ведомства.

Отмечается, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Смородьковка, Червоный Оскол, Подлиман, Нижняя Журавка и Новосергеевка в Харьковской области, а также Маяки в Донецкой Народной Республике.

«Всего в полосе ответственности группировки войск “Запад” потери противника составили более 220 военнослужащих, бронеавтомобиль Kirpi турецкого производства, 17 автомобилей, два орудия полевой артиллерии и три станции радиоэлектронной борьбы», — добавили в МО РФ.