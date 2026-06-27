Подразделения «Запада» заняли более выгодные рубежи в зоне СВО

«Подразделения группировки войск “Запад” заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады, бригады охраны генерального штаба ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны», — говорится в сводке российского ведомства.
Отмечается, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Смородьковка, Червоный Оскол, Подлиман, Нижняя Журавка и Новосергеевка в Харьковской области, а также Маяки в Донецкой Народной Республике.
«Всего в полосе ответственности группировки войск “Запад” потери противника составили более 220 военнослужащих, бронеавтомобиль Kirpi турецкого производства, 17 автомобилей, два орудия полевой артиллерии и три станции радиоэлектронной борьбы», — добавили в МО РФ.