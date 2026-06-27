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Подразделения «Центра» улучшили тактическое положение в зоне СВО

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Подразделения российской группировки войск «Центр» за минувшие сутки улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям ВСУ в Днепропетровской области и ДНР, где противник потерял более 305 военнослужащих, сообщает Минобороны России.

Источник: © РИА Новости

«Подразделения группировки войск “Центр” улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад нацгвардии», — говорится в сводке российского ведомства.

Отмечается, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Новогригоровка Днепропетровской области, Красноярское, Светлое, Грузское, Анновка и Белицкое Донецкой Народной Республики.

«Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 305 военнослужащих, бронетранспортер “Буцефал”, семь боевых бронированных машин, четыре автомобиля, два орудия полевой артиллерии и две станции радиоэлектронной борьбы», — добавили в Минобороны.