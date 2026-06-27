Подразделения «Центра» улучшили тактическое положение в зоне СВО

«Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 305 военнослужащих, бронетранспортер “Буцефал”, семь боевых бронированных машин, четыре автомобиля, два орудия полевой артиллерии и две станции радиоэлектронной борьбы», — добавили в Минобороны.