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ВС России освободили 70 зданий в Константиновке

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. За сутки в Константиновке освобождено 70 зданий, уничтожено до 90 военных ВСУ, сообщило Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«В населенном пункте Константиновка штурмовые подразделения “Южной” группировки войск ведут активные наступательные действия на всех направлениях. Продолжается зачистка и уничтожение разрозненных групп противника в юго-западной части населенного пункта. За сутки освобождено 70 зданий. Уничтожено до 90 военнослужащих ВСУ, две самоходные артиллерийские установки, 16 автомобилей, 21 наземный робототехнический комплекс и станция радиоэлектронной борьбы», — говорится в сообщении.