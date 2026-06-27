ВС России освободили 70 зданий в Константиновке

«В населенном пункте Константиновка штурмовые подразделения “Южной” группировки войск ведут активные наступательные действия на всех направлениях. Продолжается зачистка и уничтожение разрозненных групп противника в юго-западной части населенного пункта. За сутки освобождено 70 зданий. Уничтожено до 90 военнослужащих ВСУ, две самоходные артиллерийские установки, 16 автомобилей, 21 наземный робототехнический комплекс и станция радиоэлектронной борьбы», — говорится в сообщении.