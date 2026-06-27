Группировка «Юг» улучшила положение по переднему краю

В Минобороны уточнили, что подразделения «Южной» группировки войск нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населенных пунктов Дружковка, Николаевка, Малиновка, Славянск, Краматорск, Пискуновка и Васютинское ДНР.