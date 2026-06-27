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Группировка «Юг» улучшила положение по переднему краю

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. ВСУ потеряли более 200 военных, две боевые бронированные машины за сутки в зоне ответственности «Южной» группировки войск, сообщило Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Подразделения “Южной” группировки войск улучшили положение по переднему краю», — говорится в сводке ведомства.

В Минобороны уточнили, что подразделения «Южной» группировки войск нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населенных пунктов Дружковка, Николаевка, Малиновка, Славянск, Краматорск, Пискуновка и Васютинское ДНР.

«Всего в полосе ответственности “Южной” группировки войск противник потерял более 200 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 18 автомобилей, три орудия полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной борьбы», — отметили в ведомстве.