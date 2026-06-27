ВС РФ освободили Новоскелеватое в Днепропетровской области

Как отмечается в сводке ведомства, «подразделения группировки войск “Восток” продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Новоскелеватое Днепропетровской области».
В министерстве обороны уточнили, что взятие Новоскелеватого позволило группировке «Восток» закрепиться на западном берегу реки Гайчур. Это, по данным ведомства, нарушило устойчивость обороны Вооруженных сил Украины.
В военном ведомстве также заявили, что занятый рубеж создает предпосылки для дальнейшего продвижения сил группировки «Восток» на территории Днепропетровской области.