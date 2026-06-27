Российские военные уничтожили два МиГ-29 ВСУ в Николаевской области

В ведомстве рассказали, что на аэродроме Вознесенск в Николаевской области была выявлена подготовка к вылету двух украинских истребителей МиГ-29. Один из самолетов с боекомплектом авиационных средств поражения находился на стоянке перед железобетонным укрытием. Второй самолет в укрытии производил заправку топливом от топливозаправщика.