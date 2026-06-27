Российские военные уничтожили два МиГ-29 ВСУ в Николаевской области

В ведомстве рассказали, что на аэродроме Вознесенск в Николаевской области была выявлена подготовка к вылету двух украинских истребителей МиГ-29. Один из самолетов с боекомплектом авиационных средств поражения находился на стоянке перед железобетонным укрытием. Второй самолет в укрытии производил заправку топливом от топливозаправщика.
«В результате удара по аэродрому с применением двух беспилотных летательных аппаратов “Герань-4 сикер” уничтожены два самолёта МиГ-29 с боекомплектом авиационных средств поражения, топливозаправщик, специальный автомобиль АПА — 5Д (аэродромный подвижный агрегат), летный и инженерно-технический состав, прибывший для подготовки самолетов к вылету», — говорится в сообщении.