Пятеро жителей Курской области возвращены из украинского плена

Губернатор Курской области Александр Хинштейн уточнил, что данные жители региона попали в плен в 2024 году. «Украинская сторона умалчивала о том, что они находятся на их территории. Ранее заявлялось, что больше наших жителей на Украине нет, но это оказалось не так», — отметил он.