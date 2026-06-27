Пятеро жителей Курской области возвращены из украинского плена

Губернатор Курской области Александр Хинштейн уточнил, что данные жители региона попали в плен в 2024 году. «Украинская сторона умалчивала о том, что они находятся на их территории. Ранее заявлялось, что больше наших жителей на Украине нет, но это оказалось не так», — отметил он.
Лантратова совместно с сотрудниками комитета региональной безопасности и медиками встретила возвращённых на белорусской границе. По словам омбудсмена, их возвращение состоялось в рамках гуманитарной работы с украинской стороной. Она выразила благодарность Минобороны России, профильным службам и представителям Белоруссии.
Хинштейн сообщил, что за весь период с территории Украины удалось вернуть 171 жителя приграничья. Судьба еще 320 человек остаётся неизвестной.
Жители Курской области оказались на Украине после вторжения ВСУ в приграничные районы в августе 2024 года. Гражданские лица были перемещены украинскими военными, часть из них длительное время находилась в пунктах временного размещения или в украинских домах. О полном освобождении региона Генштаб России доложил в апреле 2025 года.