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Пятеро жителей Курской области возвращены из украинского плена

В Россию возвращены еще пятеро жителей Курской области, удерживавшихся на Украине. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека Яна Лантратова. Кроме того, в страну вернулись двое граждан из других регионов.

Источник: РИА "Новости"

Губернатор Курской области Александр Хинштейн уточнил, что данные жители региона попали в плен в 2024 году. «Украинская сторона умалчивала о том, что они находятся на их территории. Ранее заявлялось, что больше наших жителей на Украине нет, но это оказалось не так», — отметил он.

Лантратова совместно с сотрудниками комитета региональной безопасности и медиками встретила возвращённых на белорусской границе. По словам омбудсмена, их возвращение состоялось в рамках гуманитарной работы с украинской стороной. Она выразила благодарность Минобороны России, профильным службам и представителям Белоруссии.

Хинштейн сообщил, что за весь период с территории Украины удалось вернуть 171 жителя приграничья. Судьба еще 320 человек остаётся неизвестной.

Жители Курской области оказались на Украине после вторжения ВСУ в приграничные районы в августе 2024 года. Гражданские лица были перемещены украинскими военными, часть из них длительное время находилась в пунктах временного размещения или в украинских домах. О полном освобождении региона Генштаб России доложил в апреле 2025 года.

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