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В Новороссийске днем 27 июня объявляли угрозу атаки БПЛА

На территории Новороссийска днем 27 июня была объявлена угроза атаки БПЛА. Об отмене режима беспилотной опасности в 15:14 в своем Telegram-канале сообщил глава города Андрей Кравченко.

Источник: Коммерсантъ

Жителей и гостей города призывали соблюдать меры безопасности. При включении сирен рекомендуется не подходить к окнам, укрыться в помещении без окон или со сплошными стенами, а на улице — спуститься в подземный переход, на парковку или в цоколь ближайшего здания.

Власти также просили не использовать автомобиль в качестве укрытия и не находиться у стен многоквартирных домов. Режим был отменен после стабилизации обстановки.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что дежурные средства ПВО в ночь на 27 июня отразили массированную атаку украинских беспилотников, уничтожив 175 дронов самолетного типа над регионами России, в том числе над Краснодарским краем и акваторией Черного моря.

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