ВС РФ нанесли удар по нефтезаводу в районе Запорожья

«Вооруженные Силы России нанесли удар по предприятию топливно-энергетического комплекса используемого в интересах ВСУ в районе Запорожья», — говорится в сообщении оборонного ведомства.
Уточняется, что для поражения цели применялись беспилотные летательные аппараты дальнего действия «Герань-4 сикер» и «Герань-2 сикер». Атаке подвергся завод по производству нефтепродуктов компании «СП ЮКОИЛ».
«Вследствие ударов на предприятии возникло объемное горение, зафиксированное средствами объективного контроля», — добавили в МО РФ.