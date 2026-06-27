ВС РФ нанесли удар по нефтезаводу в районе Запорожья

Вооруженные Силы России нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу, задействованному в интересах ВСУ, в районе подконтрольного украинским войскам Запорожья. Как сообщили в Минобороны РФ, в результате атаки на предприятии возникло объемное горение.