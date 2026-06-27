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ВС РФ нанесли удар по нефтезаводу в районе Запорожья

Вооруженные Силы России нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу, задействованному в интересах ВСУ, в районе подконтрольного украинским войскам Запорожья. Как сообщили в Минобороны РФ, в результате атаки на предприятии возникло объемное горение.

Источник: Reuters

«Вооруженные Силы России нанесли удар по предприятию топливно-энергетического комплекса используемого в интересах ВСУ в районе Запорожья», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Уточняется, что для поражения цели применялись беспилотные летательные аппараты дальнего действия «Герань-4 сикер» и «Герань-2 сикер». Атаке подвергся завод по производству нефтепродуктов компании «СП ЮКОИЛ».

«Вследствие ударов на предприятии возникло объемное горение, зафиксированное средствами объективного контроля», — добавили в МО РФ.