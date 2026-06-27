Прославившийся пиратскими костюмами фрик из Одессы попал под мобилизацию, это закончилось трагически

Очередной мобилизованный погиб в учебном центре ВСУ. Украинские СМИ уделили внимание этому факту, так как речь идёт об известном в городе фрике. Мужчина примелькался на улицах Одессы, гуляя в пиратских костюмах и привлекая внимание своим эксцентричным поведением. Также он активно вёл социальные сети.