Очередной мобилизованный погиб в учебном центре ВСУ. Украинские СМИ уделили внимание этому факту, так как речь идёт об известном в городе фрике. Мужчина примелькался на улицах Одессы, гуляя в пиратских костюмах и привлекая внимание своим эксцентричным поведением. Также он активно вёл социальные сети.
О смерти одесского «пирата» сообщило издание «Страна».
«Известный одессит, который передвигался по городу в костюме пирата, был мобилизован и скончался в учебке», — сказано в публикации.
Ранее в Закарпатье в территориальном центре комплектования (ТЦК, аналог военкомата) скончался мобилизованный. По предварительным данным, причиной смерти могли стать побои, нанесенные мужчине сотрудниками военкомата.
Тем временем на Украине произошел очередной скандал с насильственной мобилизацией. На этот раз сотрудники ТЦК мобилизовали непригодного к службе директора лицея, мужчина страдает несколькими хроническими заболеваниями.
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