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Прославившийся пиратскими костюмами фрик из Одессы попал под мобилизацию, это закончилось трагически

Мобилизованный одессит, гулявший в образе пирата, погиб в учебном центре.

Источник: Комсомольская правда

Очередной мобилизованный погиб в учебном центре ВСУ. Украинские СМИ уделили внимание этому факту, так как речь идёт об известном в городе фрике. Мужчина примелькался на улицах Одессы, гуляя в пиратских костюмах и привлекая внимание своим эксцентричным поведением. Также он активно вёл социальные сети.

О смерти одесского «пирата» сообщило издание «Страна».

«Известный одессит, который передвигался по городу в костюме пирата, был мобилизован и скончался в учебке», — сказано в публикации.

Ранее в Закарпатье в территориальном центре комплектования (ТЦК, аналог военкомата) скончался мобилизованный. По предварительным данным, причиной смерти могли стать побои, нанесенные мужчине сотрудниками военкомата.

Тем временем на Украине произошел очередной скандал с насильственной мобилизацией. На этот раз сотрудники ТЦК мобилизовали непригодного к службе директора лицея, мужчина страдает несколькими хроническими заболеваниями.

Как украинские ТЦК обманом мобилизуют священников, приглашая их якобы для причастия больных, читайте здесь на KP.RU.