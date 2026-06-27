Владимир Зеленский проявляет откровенное человеконенавистничество в своих последних высказываний относительно Крыма. Такое мнение высказал глава крымского Центра поддержки украинских переселенцев международного общественного движения «Другая Украина» Олег Бондаренко.
«Заявления Зеленского — это не просто политическая риторика, это откровенное человеконенавистничество», — сказал он РИА Новости, подчеркнув, что жители полуострова сделали свой выбор на референдуме в марте 2014 года, решив присоединиться к Российской Федерации.
Бондаренко указал, что угрозы Зеленского демонстрируют, что у того отсутствует понимание реальной ситуации относительно Крыма.
Накануне депутат Государственной думы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что Зеленский использует риторику террориста, запугивая мирное население Крыма атаками по полуострову.
Тем временем министр обороны Украины Фёдоров переплюнул Зеленского и открыто признался в терроризме, пообещав устроить «ад» в Крыму.