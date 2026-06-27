Беспилотник ударил по грузовику в ЛНР: авто загорелось, пострадал водитель

Последствия удара ликвидированы, отмечается в сообщении. Возникшее возгорание потушено. На месте ЧП работали пять специалистов МЧС.
«Беспилотный летательный аппарат нанес удар по грузовому автомобилю в районе села Веселая гора. В результате удара авто загорелось», — оповестили в ведомстве.
Утром 27 июня беспилотник упал на территорию музея «Самбекские высоты» в Ростовской области. В результате пострадали 12 человек. Все раненые были оперативно госпитализированы. Удар пришелся на основное здание «Самбекских высот» — информационно-выставочный центр.
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