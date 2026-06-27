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В Тульской области сбили еще три БПЛА

По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

ТУЛА, 27 июня. /ТАСС/. Силы ПВО уничтожили еще три беспилотных летательных аппарата над территорией Тульской области. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.

Ранее глава региона сообщал, что в течение дня над Тульской областью было уничтожено четыре беспилотника.

«Ночью три украинских беспилотника уничтожены подразделениями ПВО Минобороны России. Пострадавших нет. По предварительной информации, разрушений зданий и инфраструктуры не зафиксировано», — написал Миляев в «Максе».

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