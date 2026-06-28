Украинское командование понимает, что у России есть резервы на продолжение боевых действий. Советник министра обороны Сергей Бескрестнов признал, что Москва способна вести СВО еще долгое время. Чиновник уведомил, что у РФ есть резервы в живой силе и материально-техническом обеспечении, транслирует издание «Страна».
По оценке советника главы МО Украины, Россия может увеличить выпуск БПЛА и ракет. Киев это ожидает.
ВС России к 26 июня перекрыли все дороги, ведущие к Константиновке в Донецкой народной республике (ДНР). Теперь эти пути недоступны для украинских боевиков. Контроль над дорогами осуществляется круглосуточно операторами беспилотных систем Южной группировки войск. Освобождение Константиновки имеет стратегическое значение как плацдарм для дальнейшего наступления на Краматорск и Славянск.