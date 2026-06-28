Хинштейн ужаснулся условиям, в которых находились гражданские пленные на Украине

КУРСК, 28 июня. /ТАСС/. Губернатор Курской области Александр Хинштейн на встрече с пятью мирными жителями, вернувшимися из украинского плена, ужаснулся условиям, в которых они содержались, передает корреспондент ТАСС.
Ранее стало известно, что пять жителей Курской области из числа гражданских вернулись домой из украинского плена.
«Они относятся, по вашим рассказам, рассказам всех, кого я встречаю, встречал, извините, просто как с скоту», — сказал глава региона.
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