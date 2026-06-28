В российский плен попали два наемника ВСУ из Колумбии. Они были оставлены сослуживцами в зоне проведения СВО. Наемников оставили на позициях после обстрела. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров показал плененных ВС РФ колумбийцев в своем Telegram-канале.
Он сообщил, что список пленных продолжает пополняться. В их числе все чаще оказываются иностранцы, решившие «испытать судьбу» на Украине.
«Пленные отмечают низкое морально-психологическое состояние личного состава, нехватку мотивации и постоянное ухудшение положения на линии боевого соприкосновения», — описал ситуацию Рамзан Кадыров.
ВС РФ также заблокировали иностранных наемников ВСУ в Константиновке. Скоро они начнут сдаваться в плен, отметили российские военные. Наемники не смогут выйти живыми из окружения в Константиновке.