К ВС РФ попали два колумбийских наемника: Кадыров рассказал про оставленных боевиками ВСУ пленных

В российский плен попали два наемника ВСУ из Колумбии. Они были оставлены сослуживцами в зоне проведения СВО. Наемников оставили на позициях после обстрела. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров показал плененных ВС РФ колумбийцев в своем Telegram-канале.