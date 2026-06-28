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Кадыров рассказал о взятых в плен в зоне СВО колумбийских наёмниках

Кадыров сообщил, что в зоне спецоперации взяты в плен два колумбийских наёмника, которые рассказали об упадке морального духа в ВСУ.

Источник: Аргументы и факты

Два колумбийских наёмника были взяты в плен в зоне специальной военной операции, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Список военнопленных продолжает пополняться. На этот раз в руки российских бойцов попали сразу два колумбийских наемника, решивших испытать судьбу вдали от родной страны», — написал он в своем Telegram-канале.

Кадыров обратил внимание, что рассказы иностранных наёмников ВСУ очень схожи с историями попадающих в плен украинских солдат. По словам главы Чечни, после очередного обстрела боевиков «попросту оставили на позициях».

Пленные говорят об упадке морального духа личного состава, дефиците мотивации и постоянном ухудшении положения украинских формирований на передовой. Сами военные ВСУ, как отметил Кадыров, осознают, что им становится всё труднее удерживать позиции.

Он добавил, что оба наёмника выразили готовность сотрудничать, разочаровавшись в бывшем командовании.

Напомним, 23 июня военный корреспондент Юрий Котенок сообщил, что в зоне проведения спецоперации были ликвидированы двое наемников. Он уточнил, что речь идёт о гражданине США Клейтоне Эрике Муре и Стефане Тимоти Сиверсе.

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