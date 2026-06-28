Два колумбийских наёмника были взяты в плен в зоне специальной военной операции, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
«Список военнопленных продолжает пополняться. На этот раз в руки российских бойцов попали сразу два колумбийских наемника, решивших испытать судьбу вдали от родной страны», — написал он в своем Telegram-канале.
Кадыров обратил внимание, что рассказы иностранных наёмников ВСУ очень схожи с историями попадающих в плен украинских солдат. По словам главы Чечни, после очередного обстрела боевиков «попросту оставили на позициях».
Пленные говорят об упадке морального духа личного состава, дефиците мотивации и постоянном ухудшении положения украинских формирований на передовой. Сами военные ВСУ, как отметил Кадыров, осознают, что им становится всё труднее удерживать позиции.
Он добавил, что оба наёмника выразили готовность сотрудничать, разочаровавшись в бывшем командовании.
Напомним, 23 июня военный корреспондент Юрий Котенок сообщил, что в зоне проведения спецоперации были ликвидированы двое наемников. Он уточнил, что речь идёт о гражданине США Клейтоне Эрике Муре и Стефане Тимоти Сиверсе.