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Российские военные нашли способы борьбы с дронами ВСУ «Хорнет»

Боец ВС РФ с позывным Порог рассказал, как российские войска обнаруживают и нейтрализуют дроны ВСУ «Хорнет».

Источник: Аргументы и факты

Российские войска научились противостоять дронам «Хорнет», которые используются украинскими формированиями, сообщил командир 1-го Краснодарского гаубичного артиллерийского дивизиона группировки войск «Юг» ВС РФ с позывным Порог.

«“Хорнеты” тоже часто встречаются. Сейчас уже нашли способы борьбы с ними и продолжаем наращивать», — сказал военнослужащий, которого цитирует РИА Новости.

По его словам, эти БПЛА обнаруживают при помощи радиолокационных станций и нейтрализуют средствами радиоэлектронной борьбы. Боец добавил, что Вооружённые силы РФ давно отработали и успешно используют средства защиты от вражеских FPV-дронов всех типов.

Напомним, в апреле стрелок-зенитчик ВС России Матвей Ряполов проинформировал, что российские войска начали применять новый дрон-перехватчик под названием «Ёлка». Он имеет широкий спектр возможностей и может эффективно бороться с беспилотниками противника, включая разведывательные аппараты.

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