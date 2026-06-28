Российские военные нашли способы борьбы с дронами ВСУ «Хорнет»

Российские войска научились противостоять дронам «Хорнет», которые используются украинскими формированиями, сообщил командир 1-го Краснодарского гаубичного артиллерийского дивизиона группировки войск «Юг» ВС РФ с позывным Порог.
«“Хорнеты” тоже часто встречаются. Сейчас уже нашли способы борьбы с ними и продолжаем наращивать», — сказал военнослужащий, которого цитирует РИА Новости.
По его словам, эти БПЛА обнаруживают при помощи радиолокационных станций и нейтрализуют средствами радиоэлектронной борьбы. Боец добавил, что Вооружённые силы РФ давно отработали и успешно используют средства защиты от вражеских FPV-дронов всех типов.
Напомним, в апреле стрелок-зенитчик ВС России Матвей Ряполов проинформировал, что российские войска начали применять новый дрон-перехватчик под названием «Ёлка». Он имеет широкий спектр возможностей и может эффективно бороться с беспилотниками противника, включая разведывательные аппараты.