Везли вместе с мёртвыми: Житель Курской области рассказал, что с ним было в плену на Украине

Житель Курской области, захваченный ВСУ в 2024 году и вернувшийся домой, рассказал, как его везли на Украину вместе с мёртвыми телами. Об этом мужчина рассказал во время встречи с губернатором Курской области Александром Хинштейном.
«Положили рядом со своими трупами, повезли в перевалочный пункт со своими мертвыми», — цитирует ТАСС рассказ курянина.
По словам мужчины, вначале украинские военнослужащие заверили его, что он не будет находиться в статусе пленного, так как взятие в плен гражданских является военным преступлением. Однако позже другие военные ВСУ заявили, что это не имеет никакого значения.
«Связали руки ноги, потащили в шатер», — рассказал курянин.
Как новая уполномоченная по правам человека в России Яна Лантратова встретила на границе Украины с Белоруссией последних пятерых жителей Курской области, которые до сих пор оставались в украинском плену, читайте здесь на KP.RU.
В то же время судьба 320 жителей Курского приграничья остается неизвестной из-за ВСУ, об этом заявил Хинштейн.