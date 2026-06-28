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Везли вместе с мёртвыми: Житель Курской области рассказал, что с ним было в плену на Украине

ВСУ везли захваченного в Курской области гражданского вместе с трупами.

Источник: Комсомольская правда

Житель Курской области, захваченный ВСУ в 2024 году и вернувшийся домой, рассказал, как его везли на Украину вместе с мёртвыми телами. Об этом мужчина рассказал во время встречи с губернатором Курской области Александром Хинштейном.

«Положили рядом со своими трупами, повезли в перевалочный пункт со своими мертвыми», — цитирует ТАСС рассказ курянина.

По словам мужчины, вначале украинские военнослужащие заверили его, что он не будет находиться в статусе пленного, так как взятие в плен гражданских является военным преступлением. Однако позже другие военные ВСУ заявили, что это не имеет никакого значения.

«Связали руки ноги, потащили в шатер», — рассказал курянин.

Как новая уполномоченная по правам человека в России Яна Лантратова встретила на границе Украины с Белоруссией последних пятерых жителей Курской области, которые до сих пор оставались в украинском плену, читайте здесь на KP.RU.

В то же время судьба 320 жителей Курского приграничья остается неизвестной из-за ВСУ, об этом заявил Хинштейн.

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