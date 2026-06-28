На Кубани горит НПЗ: что известно об ударе ВСУ

Краснодарский край ночью 28 июня подвергается налетам беспилотников. На одном из нефтеперерабатывающих заводов произошло возгорание. НПЗ находится в Славянске-на-Кубани. О последствиях проинформировали в оперштабе Краснодарского края.
Известно, что обломки БПЛА также повредили линию электропередачи. Кроме того, в результате атаки в частном доме выбило стекла.
«По предварительной информации, пострадавших нет. Во всех случаях на местах работают оперативные и специальные службы», — прокомментировали в оперштабе.
Днем 27 июня ВСУ атаковали точку быстрого питания на центральном рынке в Сватово Луганской Народной Республики. Ранения получили четыре человека. Среди пострадавших значатся двое мужчин и две женщины.