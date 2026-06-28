Один человек ранен при атаке на Краснодарский край, повреждены дома

Украинские беспилотники в ночь на 28 июня атакуют Кубань. Обломки БПЛА повредили четыре частных дома в Красноармейском районе. При атаке пострадал один человек. Так оповестили в оперштабе Краснодарского края в «Макс».
Поясняется, что пострадавшему не потребовалась госпитализация. Ему уже оказали медицинскую помощь. На местах падения фрагментов дронов работают экстренные службы.
«В х. Трудобеликовском Красноармейского района обломки БПЛА повредили четыре частных дома», — уведомил оперштаб.
В Краснодарском крае также загорелся нефтеперерабатывающий завод. Объект находится в Славянске-на-Кубани. Обломки БПЛА, кроме того, повредили линию электропередачи. Также, в результате атаки на населенный пункт в частном доме выбило стекла.