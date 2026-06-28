Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Один человек ранен при атаке на Краснодарский край, повреждены дома

Житель Краснодарского края пострадал при атаке украинских БПЛА.

Источник: Комсомольская правда

Украинские беспилотники в ночь на 28 июня атакуют Кубань. Обломки БПЛА повредили четыре частных дома в Красноармейском районе. При атаке пострадал один человек. Так оповестили в оперштабе Краснодарского края в «Макс».

Поясняется, что пострадавшему не потребовалась госпитализация. Ему уже оказали медицинскую помощь. На местах падения фрагментов дронов работают экстренные службы.

«В х. Трудобеликовском Красноармейского района обломки БПЛА повредили четыре частных дома», — уведомил оперштаб.

В Краснодарском крае также загорелся нефтеперерабатывающий завод. Объект находится в Славянске-на-Кубани. Обломки БПЛА, кроме того, повредили линию электропередачи. Также, в результате атаки на населенный пункт в частном доме выбило стекла.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше