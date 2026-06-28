В больницу после атаки на «Самбекские высоты» попали 12 жителей Ростовской области

В Ростовской области днем 27 июня произошло ЧП. Украинские БПЛА ударили по музейному комплексу «Самбекские высоты». Число раненых увеличилось до 12. В больнице остаются два человека. Всего за медпомощью обратились 11 пострадавших. Всю оперативную информацию публикует губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь на канале в «Макс».
На месте ЧП работают экстренные службы. Удар ВСУ пришелся по основному комплексу зданий музея. Пострадал информационно-выставочный центр. Губернатор назвал актом особого цинизма атаку на народный музей.
«Это место особо значимо для сердца каждого жителя Ростовской области», — отметил Юрий Слюсарь.
Он уточнил, что в больницах остаются два человека, включая семилетнюю девочку. Состояние пациентов стабильное. Губернатор выразил сочувствие пострадавшим и пожелал выздоровления.
«Повреждены кровля, фасад и внутренние помещения информационно-выставочного центра. Завтра на территории комплекса начнутся работы по ликвидации последствий атаки», — проинформировал Юрий Слюсарь.
Сама экспозиция музея не пострадала. По предварительным сведениям, повреждено мультимедийное оборудование. Комплекс приостановил работу.
Ночью 27 июня беспилотники атаковали Волгоград. Есть пострадавшие и разрушения на земле. Ранения получили минимум десять человек. Силами ПВО над Волгоградом отражена атака высокоскоростных воздушных целей. Повреждены производственные объекты одного из предприятий города. Возникшие возгорания ликвидированы. Последствия будут устраняться.
В ночь на субботу силы ПВО перехватили и уничтожили 175 украинских дронов. Они сбиты над рядом российских регионов и акваторией Черного моря. Атака продолжалась с 20:00 до 08:00. Беспилотники уничтожены над территориями Курской, Орловской, Ростовской, Белгородской, Брянской, Калужской, Смоленской и Тульской областей, а также над Московским регионом, Крымом, Краснодарским краем.
Дроны продолжают сбивать на подлете к столице. Над Московским регионом за сутки перехвачено 25 летевших на областной центр БПЛА. О ликвидации последних дронов сообщалось в полночь 28 июня.