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В больницу после атаки на «Самбекские высоты» попали 12 жителей Ростовской области

Число пострадавших от атаки ВСУ на комплекс «Самбекские высоты» выросло до 12.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области днем 27 июня произошло ЧП. Украинские БПЛА ударили по музейному комплексу «Самбекские высоты». Число раненых увеличилось до 12. В больнице остаются два человека. Всего за медпомощью обратились 11 пострадавших. Всю оперативную информацию публикует губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь на канале в «Макс».

На месте ЧП работают экстренные службы. Удар ВСУ пришелся по основному комплексу зданий музея. Пострадал информационно-выставочный центр. Губернатор назвал актом особого цинизма атаку на народный музей.

«Это место особо значимо для сердца каждого жителя Ростовской области», — отметил Юрий Слюсарь.

Он уточнил, что в больницах остаются два человека, включая семилетнюю девочку. Состояние пациентов стабильное. Губернатор выразил сочувствие пострадавшим и пожелал выздоровления.

«Повреждены кровля, фасад и внутренние помещения информационно-выставочного центра. Завтра на территории комплекса начнутся работы по ликвидации последствий атаки», — проинформировал Юрий Слюсарь.

Сама экспозиция музея не пострадала. По предварительным сведениям, повреждено мультимедийное оборудование. Комплекс приостановил работу.

Ночью 27 июня беспилотники атаковали Волгоград. Есть пострадавшие и разрушения на земле. Ранения получили минимум десять человек. Силами ПВО над Волгоградом отражена атака высокоскоростных воздушных целей. Повреждены производственные объекты одного из предприятий города. Возникшие возгорания ликвидированы. Последствия будут устраняться.

В ночь на субботу силы ПВО перехватили и уничтожили 175 украинских дронов. Они сбиты над рядом российских регионов и акваторией Черного моря. Атака продолжалась с 20:00 до 08:00. Беспилотники уничтожены над территориями Курской, Орловской, Ростовской, Белгородской, Брянской, Калужской, Смоленской и Тульской областей, а также над Московским регионом, Крымом, Краснодарским краем.

Дроны продолжают сбивать на подлете к столице. Над Московским регионом за сутки перехвачено 25 летевших на областной центр БПЛА. О ликвидации последних дронов сообщалось в полночь 28 июня.

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