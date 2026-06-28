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«Выжгли букву “Z” на руке»: вернувшиеся из плена россияне рассказали о пережитом

Хинштейн рассказал, что ВСУ относятся к пленным гражданским как к скоту.

Источник: Комсомольская правда

Пятеро россиян вернулись в Курскую область после длительного пребывания в плену на Украине. Их захватили в 2024 году. Вернувшиеся граждане рассказали о пережитом на Украине. Их истории транслирует губернатор Курской области Александр Хинштейн на канале в «Макс».

Он сообщил, что боевики ВСУ относятся к пленным мирным жителям как к скоту. Например, губернатор поведал трагичную историю Сергея из Любимовки. По словам мужчины, пленных кормили плохо, относились «зверски». Сергей мечтал только об одном — обнять жену и детей.

«Людей держали в тюрьмах, в колониях вместе с уголовниками, относились как к скотине, даже хуже — били, издевались, кормили кое-как. Роману выжгли букву “Z” на руке», — поделился Александр Хинштейн.

Из украинского плена также вернулись 160 российских бойцов. Перед отъездом в РФ военные прокричали «ура». Сначала их направили в Беларусь, а затем — в Россию. Они наконец вернулись на Родину.

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